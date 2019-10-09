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"Ювентус" предложит за Погба в январе двоих игроков

"Ювентус" предпримет новую попытку вернуть полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в январе 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Согласно информации источника, "старая синьора" предложит "красным дьяволам" за 26-летнего хавбека Марио Манджукича и Эмре Джана.

Погба является воспитанником клуба "Манчестер Юнайтед". Летом 2012 года Поль перешёл в "Ювентус" в качестве свободного агента. Спустя четыре сезона "Манчестер Юнайтед" вернул полузащитника, заплатив туринскому клубу € 70 млн. Контракт полузащитника с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2021 года. Соглашение предусматривает возможность пролонгации сотрудничества ещё на один год. Минувшим летом француз заявлял о желании сменить клубную прописку.

"Чемпионат"


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Теги: Ювентус Серия А АПЛ Погба Манчестер Юнайтед
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