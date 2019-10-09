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Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед", передает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что Аллегри готов возглавить английский клуб, если предложение ему сделают в ближайшие несколько недель. Ранее была информация, что нынешний главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команда. "Манчестер Юнайтед" провалил начало нынешнего сезона. В данный момент команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги с восемью очками в активе. От зоны вылета их отделяет всего два очка.


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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Аллегри
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