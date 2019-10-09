Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед", передает La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что Аллегри готов возглавить английский клуб, если предложение ему сделают в ближайшие несколько недель. Ранее была информация, что нынешний главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команда. "Манчестер Юнайтед" провалил начало нынешнего сезона. В данный момент команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги с восемью очками в активе. От зоны вылета их отделяет всего два очка.
Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»