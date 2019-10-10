Гвардиола: Фоден - единственный игрок, которого никогда не продадим

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о перспективах форварда Филипа Фодена.



"Фоден - единственный игрок, которого не продадим ни при каких обстоятельствах. Даже за 500 млн. Он - будущее нашего клуба, и мы не будем покупать игроков на его позицию. Фоден вырос вместе с нами. Он один из нас и будет блестящим игроком, одним из лучших в АПЛ. У Фила есть место в первой команде", - цитирует Гвардиолу Goal.com.