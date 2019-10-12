Кулибали — приоритетная трансферная цель "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Наполи" и сборной Сенегала Калиду Кулибали может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror.Сенегальский футболист является приоритетной трансферной целью "красных дьволов". В "Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что Кулибали станет серьёзным усилением оборонительной линии команды.Кулибали перешёл в "Наполи" из "Генка" в 2014 году. В текущем сезоне сенегальский защитник принял участие в 5 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. Кулибали выступает за национальную команду Сенегала с 2015 года."Манчестер Юнайтед" набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.