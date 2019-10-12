"Арсенал" может уволить Эмери, если команда не попадет в Лигу чемпионов

Руководство лондонского "Арсенала" поставило перед главным тренером команды Унаи Эмери цель попасть в Лигу чемпионов на сезон-2020/21. В случае невыполнения этой задачи испанский специалист может лишиться работы, сообщает The Times.Чтобы гарантировать участие в Лиге чемпионов, "Арсеналу" необходимо либо завершить нынешнюю кампанию в первой четвёрке английской Премьер-лиги, либо выиграть Лигу Европы.Эмери возглавил "Арсенал" в конце мая 2018 года. Ранее 47-летний специалист тренировал "Пари Сен-Жермен", "Севилью", московский "Спартак", "Валенсию", "Альмерию" и "Лорку Депортива".