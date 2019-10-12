Джеррард: испытываю наслаждение, когда смотрю игры нынешнего "Ливерпуля"

Главный тренер "Рейнджерс" и легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что скучает по игре."Я каждый день скучаю по "Ливерпулю". Скучаю по времени, когда каждый день представлял этот клуб. Скучаю по "Мелвуду", нашей тренировочной базе и шуткам игроков.Сейчас "Ливерпуль" играет невероятно. Юрген выстроил клуб согласно своей философии, сейчас я испытываю наслаждение, когда смотрю матчи команды. Нынешний "Ливерпуль" может обыграть любую команду в мире, будь то в чемпионате страны или Лиге чемпионов. Теперь я всегда считаю "Ливерпуль" фаворитом любой игры.Фанаты должны быть довольны тем, что "Ливерпуль" идет на первом месте в таблице. Но, думаю, Юрген понимает, что нужно выдавать максимум в каждой игре", — цитирует Джеррарда Daily Mail.