Жиру хочет играть чаще: я не могу понять свое положение в "Челси"

Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру, проигрывающий в клубе конкуренцию за место в стартовом составе 22-летнему Тэмми Абрахаму, заявил, что не готов мириться со статусом дублера, однако отметил, что не будет обвинять в этом главного тренера Фрэнка Лэмпарда."Я не могу принять свое положение в "Челси". Но не обязательно быть фаталистом в определенных ситуациях. Я всегда был уважительным по отношению к другим и скромным. Даже если я не согласен с тренером, я не критикую его.Но внутри себя я не могу принять это, потому что я знаю, чего я стою, когда на поле. В прошлом году, когда я чувствовал, что заслуживаю играть, я попросил у тренера [Сарри] объяснений", — цитирует Жиру Le Pelerin.