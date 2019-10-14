Хююпя нашёл позитив в конфликте Салаха и Мане

Бывший защитник "Ливерпуля" Сами Хююпя прокомментировал конфликт, который во время матча 3-го тура АПЛ с "Бёрнли" произошёл между игроками мерсисайдцев Садио Мане и Мохамедом Салахом. Мане остался недоволен тем, что Салах в одном из эпизодов не отдал ему пас. В итоге сенегалец бурно выражал недовольство."Я вижу, как они играют. И мне кажется, что они получают удовольствие от футбола на таком высоком уровне. Но они также очень требовательны друг к другу. Поэтому так относятся к подобным моментам.Я видел эпизод с Салахом и Мане. Но мне кажется, что это неплохо. Тот эпизод показывает, что каждый в "Ливерпуле" хочет побеждать, показывает, какую команду собрал Юрген Клопп.Хорошо, когда игроки могут открыто поговорить друг с другом. Это — часть культуры победителей. В этом нет ничего плохого. В каждой сильной команде футболисты требуют друг от друга максимума", — цитирует Хююпя Daily Star.