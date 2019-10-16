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Мане: все в "Ливерпуле" дразнили нас с Салахом из-за конфликта

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал о конфликте с форвардом команды Мохамедом Салахом.

В матче 3-го тура АПЛ между "Бернли" и "Ливерпулем" (0:3) в одном из моментов Салах не поделился мячом с Мане. Сенегальца спустя несколько десятков секунд заменили, и телеоператоры зафиксировали, как тот выражал буйное недовольство пожадничавшим партнером, уже сидя на скамейке запасных.

"Это было недоразумение, я просто хотел помочь команде. Вот смотришь на такие команды, как "Манчестер Сити", они иногда забивают пять или шесть мячей. Если есть возможность убить игру как можно быстрее, пытаясь забить больше голов, думаю, что это важно. Поэтому я был немного разочарован.

Мы поговорили, и все было как раньше. Пообщались между собой, а потом тренер позвал меня в свой кабинет. Я сказал ему, что уже все разрешилось, и он был приятно удивлен.
С Салахом мы всегда рядом. Ему 10, а мне 11. Пишем друг другу иногда. Даже разговариваем по телефону, у нас нет проблем.

Все в команде дразнили нас. Однажды Вейналдум в раздевалке подошел к Салаху и громко спросил, почему я хотел его ударить. И вся команда начала смеяться", — сказал Мане в интервью Canal Plus Sport.

Sport24


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Теги: Мане Салах Ливерпуль АПЛ
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