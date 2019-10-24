Эмери: слишком рано говорить о том, что "Арсенал" выкупит Себальоса

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о том, готов ли лондонский клуб выкупить полузащитника "Реала" Дани Сьоса, который выступает за "канониров" на правах аренды."Пока слишком рано об этом говорить. Сьос прекрасно выступает, играет регулярно.Конечно, у него большой потенциал, и я думаю, что это только начало. Но игрокам всегда нужно время на адаптацию в Премьер-лиге. Он как раз привыкает, и я очень хочу ускорить этот процесс", - цитирует Эмери Goal.