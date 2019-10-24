Дрогба хочет, чтобы "Золотой мяч" достался Мане

Бывший форвард "Челси" и сборной Кот-д’Ивуар Дидье Дрогба считает, что нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане заслужил стать обладателем "Золотого мяча"."Мой фаворит — Мане. Из-за успехов в Кубке африканских наций, Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Очень немногие способны делать то, что он делает в Премьер-лиге.Может ли Мане повторить достижение Джорджа Веа, который является единственным африканским игроком, выигрывавшим "Золотой мяч"? Да, это возможно, но это было возможно и раньше. Есть много игроков, которые хорошо представляли африканский континент, например, Самюэль Это’О.Мне жаль, что, когда мы говорим об африканском игроке, мы говорим о континенте, а не о стране. Мы никогда не будем говорить, что Килиан Мбаппе представляет европейский континент. Есть такой момент.Возвращаясь к вопросу, было бы очень приятно, если бы Садио или даже Мохамед Салах продолжили повышать свой уровень игры и выиграли "Золотой мяч", — цитирует Дрогба Paris Match.