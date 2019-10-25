Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду

Известный голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что болеет за "Ливерпуль" и дал свой прогноз на предстоящий матч против "Тоттенхэма".Шварценеггер приехал в Великобританию на промо-тур своего нового фильма "Терминатор: Темные судьбы"."Мне нравится "Ливерпуль". Они не всегда успешны, но сейчас определенно настало их время. Иногда — и я не знаю, почему — они проигрывают дурацкие матчи. Зато потом возвращаются. У меня, например, есть известная фраза: "Я вернусь". Они так и делают", — цитирует Шварценеггера BBC Sport.Шварценеггер предсказал, что команда Юргена Клоппа одержит победу на "Энфилде" со счетом 2:1 в матче против "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Еще один актер из нового "Терминатора" Гэбриел Луна высказал мнение, что "Ливерпуль" победит со счетом 2:0.