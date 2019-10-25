» » Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду

Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду

Известный голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что болеет за "Ливерпуль" и дал свой прогноз на предстоящий матч против "Тоттенхэма".

Шварценеггер приехал в Великобританию на промо-тур своего нового фильма "Терминатор: Темные судьбы".

"Мне нравится "Ливерпуль". Они не всегда успешны, но сейчас определенно настало их время. Иногда — и я не знаю, почему — они проигрывают дурацкие матчи. Зато потом возвращаются. У меня, например, есть известная фраза: "Я вернусь". Они так и делают", — цитирует Шварценеггера BBC Sport.

Шварценеггер предсказал, что команда Юргена Клоппа одержит победу на "Энфилде" со счетом 2:1 в матче против "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Еще один актер из нового "Терминатора" Гэбриел Луна высказал мнение, что "Ливерпуль" победит со счетом 2:0.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Шварцнеггер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сутормин назвал игрока "Зенита" с худшим чувством юмора
Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду 1
Зинченко после операции пропустит 4-5 недель
Николя Пепе стал игроком недели в Лиге Европы
Волгоградский комитет спорта обратился в РФС из-за оскорбления Слуцкого в адрес руководства "Ротора"
Кьеллини: Роналду похож на гиену на поле - он отличается от всех остальных 1
Турецкий тренер объяснил, почему бил юных игроков в раздевалке 1
Оглашена заявка сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Южной Кореей
"Рубин" - "Урал": стали известны составы команд
Созин - о Слуцком: с дебилами - перебор, они же не оскорбляют его 4
Милнер рассказал, как ван Дейк его подкалывает из-за возраста
Миятович: пока "Реал" не убеждает в готовности бороться за трофеи
Сёмин: с "Ювентусом" сыграли очень дисциплинированно, согласно нашему плану
Марадона - президенту "Наполи": не дайте Мертенсу уйти. Ему более 30, но играет он как молодой
Футболисты "Тоттенхэма" угостили Почеттино ужином в шикарном ресторане и выразили тренеру поддержку
Русская девушка-агент рассказала, как занималась трансфером Тиля в "Спартак" 1
Реакция футболисток на слетевший с головы соперницы хиджаб стала вирусной в интернете 2
Сенников: Семин по пути на базу мог остановить машину у магазина и купить ящик "Балтики 7"
Грушевский: над ЦСКА злорадствуют даже болельщики тех команд, которые нигде не выступают 17
Созин: убрать Фернандеса из ЦСКА - и команду можно закрывать 3
Букмекеры назвали вероятность выхода "Краснодара" из группы в Лиге Европы 2
Бэйл запретил "Реалу" публиковать информацию о своей травме 1
Влашич: если ЦСКА будет играть так, как в матче с "Ференцварошем", сможет выиграть 9 игр из 10 6
Придется выбирать, какое дерби смотреть. Превью 14-го тура РПЛ 2
К. Плиев: как-то сорвался на В. Денисова, после игры он дал мне подзатыльник
"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance. Техническим спонсором клуба станет Nike
Погба из-за травмы не сыграет с "Норвичем"
Семин подтвердил, что Джорджевич будет прооперирован
Мёнхенгладбахская "Боруссия" потроллила Смоллинга из-за пенальти в Лиге Европы
Кьеллини: Дибала — золотой мальчик, который вырос на наших глазах
Все новости