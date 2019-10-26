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Кевин де Брейне: отрыв "Ливерпуля"? Впереди еще много матчей

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне прокомментировал победу над "Астон Виллой" 3:0).

"В первом тайме нам не хватило интенсивности, мы играли медленнее, чем обычно. Мы не были настроены правильно и позволили "Астон Вилле" много контратаковать. В перерыве мы обсудили ошибки и во втором тайме выступили хорошо.

Что касается отрыва "Ливерпуля", но впереди еще много матчей. Мы постараемся играть изо всех сил", - цитирует бельгийца ВВС.


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Теги: Де Брёйне Манчестер Сити АПЛ Астон Вилла
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