Кевин де Брейне: отрыв "Ливерпуля"? Впереди еще много матчей

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне прокомментировал победу над "Астон Виллой" 3:0).



"В первом тайме нам не хватило интенсивности, мы играли медленнее, чем обычно. Мы не были настроены правильно и позволили "Астон Вилле" много контратаковать. В перерыве мы обсудили ошибки и во втором тайме выступили хорошо.



Что касается отрыва "Ливерпуля", но впереди еще много матчей. Мы постараемся играть изо всех сил", - цитирует бельгийца ВВС.