"Тупой и еще тупее". Кин разнес пару крайних защитников "Тоттенхэма"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин работал телевизионным экспертом на матче 10-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:1). После игры Кин раскритиковал крайних защитников "шпор" Дэнни Роуза и Сержа Орье, проведя аналогию с кинокомедией "Тупой и еще тупее" с Джимом Керри и Джеффом Дэниэлсом в главных ролях."Разница между защитой "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"? Мел и сыр.Оба крайних защитника "Тоттенхэма" были ужасны. Тупой и еще тупее. Думаю, они сыграли крайне плохо, их невозможно сравнить с парнями из "Ливерпуля" (Трентом Александером-Арнольдом и Эндрю Робертсоном), которые были просто невероятны. А латерали "Тоттенхэма", ну это несерьезно, просто ужасно", — сказал Кин в эфире Super Sunday на Sky Sports.