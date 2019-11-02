Бывшему вратарю "Реала" грозит длительная дисквалификация за расизм в Англии

Голкиперу "Лидс Юнайтед" Кико Касилье грозит длительная дисквалификация за расизм, сообщает Daiy Mail.Футбольная ассоциация Англии начала расследование после того, как в официальном рапорте арбитра матча 9-го тура Чемпионшипа "Чарльтон Атлетик" — "Лидс Юнайтед" (1:0), который состоялся 28 сентября, появилась запись о предполагаемом расистском оскорбление со стороны испанского вратаря в адрес форварда "Чарльтона" Джонатан Леко.ФА завершила расследование по данному инциденту и должна объявить свой вердикт 6 ноября. В ходе расследования ФА опросила обоих футболистов, а также привлекла специалистов, читающих по губам, и испанских переводчиков. Доказательства против Касильи считаются убедительными и ему грозит серьезное наказание.По данным источника, 33-летний бывший голкипер "Реала" будет дисквалифицирован на 8-12 матчей.