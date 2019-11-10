«Ливерпуль» мчит к чемпионству, Гвардиола ругается с судьями

В межсезонье «Ливерпуль» и «Сити» лишь подтвердили собственную амбициозность. Да, на этот раз обошлось без каких-то убойных трансферов (если не считать переход в «Сити» Родриго), но зато клубы сохранили составы. А с их впечатляющими ростерами большего просто не нужно.
Pep let them know how he really felt ? pic.twitter.com/pY9XdQiDHT— B/R Football (@brfootball) November 10, 2019
Эмоции Гвардиолы
С первых туров гегемоны показали себя. И к 12-му игровому дню «Ливерпуль» записал в свой актив 11 побед. Идеальный ход «красных» притормозил лишь ненавистный фанатам мерсисайдцев «Манчестер Юнайтед». У «Сити» при всей впечатляющей игре и победами типа 8:0 над «Уотфордом» было больше проблем. «Горожане» буксовали, позволив «Ливерпулю» оторваться на шесть очков. Впрочем, в чемпионской гонке могла произойти перезагрузка. Победи «Сити», отрыв бы сократился до расстояния вытянутой руки, то есть, до трёх очков.
Расскажи Клоппу о своих планах
Сложно сказать, на что именно рассчитывал Хосеп Гвардиола, но все планы «горожан» рухнули уже в начале встречи. Нет, у «Сити» не было проблем с организацией игры, скорее, наоборот. Стартовый отрезок «Манчестер Сити» провёл с преимуществом, только вот каждая вылазка «Ливерпуля» в контратаку заканчивалась голом, а «Сити» не везло. Уже к 13-й минуте «Ливерпуль» на радость «Энфилда» вёл с преимуществом в два мяча. При этом в первые 15 минут «Сити» нанёс три удара по воротам против двух в исполнении соперника.
When you steal a year 7s ball and they square up to you #LIVMCI pic.twitter.com/0lesGVYrGK— zak (@zaquan1111) November 10, 2019
Эмоции матча
При этом нельзя было сказать, что лидерство «Ливерпуля» не было заслуженным. «Манчестер Сити», испытывающий серьёзные кадровые проблемы, вышел на матч с экспериментальным составом в обороне. Так, роль центрдефа пришлось исполнить Фернандиньо, составившему пару Джону Стоунзу. А на фланге обороны появился Анхелино, который заменил травмированного Александра Зинченко. Ещё и Эдерсон, получивший травму в матче Лиги чемпионов с «Аталантой», не мог помочь своей команде. Получается, что ключевые позиции в обороне у «горожан» заняли не те люди, которые должны были.
Наверное, учитывая объективные проблемы, «Сити» стоило начать матч более осторожно. Но гости с первых минут попытались захватить инициативу, за что и поплатились. На 6-й минуте в результате контратаки Фабиньо пробил почти от линии штрафной, а на 13-й минуте гости не уследили за контратакой с переводом мяча с фланга на фланг и выверенной передачей на Салаха, забивавшего головой.
Пеп - чужой на празднике жизни
Пропустив два мяча уже в первые 15 минут, планы Гвардиолы на игру рухнули. Теперь уже «горожанам» надо было спасаться любой ценой. Только кто же сегодня может заставить «Ливерпуль» прижиматься к своим воротам?
Игроки «Сити» были собой лишь 20 минут
После столь неудачного первого тайма от «Манчестер Сити» стоило ждать настоящего штурма с первых минут второй половины встречи. Да, «горожане» разыграли несколько угловых, но остроты у ворот Алиссона фактически не было. А на 51-й минуте приговор в исполнение привёл Садио Мане. И в этом эпизоде в полной мере себя «проявила» экспериментальная оборона «Манчестер Сити». Браво не сыграл на выходе, а Анхелино упустил Мане, который без сопротивления пробил головой на дальней штанге.
Man? killed City's hopes with this beautiful 'dive'? #LIVMCI pic.twitter.com/SIC8wMW8lY— Ziyaad ?????? (@ZIYAAD_LFC) November 10, 2019
После такого ужаса запахло разгромом. Футболисты «Манчестер Сити» оказались в тяжёлой ситуации. Стоунс успел поругаться с Уолкером, Кевин де Брюйне недовольно размахивал руками, когда партнёры не понимали его манёвр. Время уходило, а игра «Сити» становилась всё хуже и хуже. Уже даже сам Гвардиола перестал прыгать на бровке, словно махнул на матч рукой.
По такой игре «Сити» нужен был гол. Но мяч упорно не шёл в ворота, даже когда оказывался в ногах у Стерлинга и Агуэро. Например, аргентинец не попал по мячу у линии вратарской после великолепной передачи Де Брюйне.
Но, всё же, концовка получилась огненной. На 81-й минуте Бернарду Силва в касание пробил от угла штрафной и бильярдным ударом отправил мяч в угол ворот Алиссона. Тут уже на ноги подскочил Клопп, который был недоволен тем, что арбитр якобы упустил фол в штрафной «Ливерпуля». Словно немец понимал, что после этого гола игра изменится.
«Сити» мог сразу сократить отставание в счёте до минимума, но в следующей же атаке мяч после рикошета от Габи Жезуса прошёл рядом со штангой. А затем уже настала очередь бесноваться Гвардиолы. В концовке мяч попал в руку в штрафной «Ливерпуля» Александер-Арнольду, назначай пенальти и у «Сити» будет ещё минимум пять минут на спасение. Но судья так и не указал на точку и даже не стал слушать подсказку от ассистента VAR. «Сити» проиграл важнейшую битву, а Гвардиола после матча саркастически что-то выговаривал судьям.
Pep has absolutely lost it.— Jordan Coombe (@Jordan_Coombe) November 10, 2019
Sarcastically saying ‘Thank you so much’ to Michael Oliver.???#LIVMCI pic.twitter.com/FBd6EZXlqQ
Простая математика
Может ли кто-то остановить «Ливерпуль» после такого? Жозе Моуриньо, бывший наставник «Челси» и «Ливерпуля» уверен, что нет. Теперь «красные» опережают «Сити» уже на 9 очков, а отрыв от «Лестера» и «Челси» составляет 8 баллов. Наверняка, победа в чемпионате Англии в нынешнем сезоне будет для «Ливерпуля» даже более приоритетной, чем успех в Лиге чемпионов. Конечно, возможно всякое, но совершенно точно мерсисайдцы получили солиднейшую фору. Теперь «Сити» остаётся ждать традиционный boxing day, ведь зимний марафон — важнейшая проверка запаса прочности. Если «Ливерпуль» выдержит и его, то у «Энфилда» можно будет начать подготовку к торжеству.