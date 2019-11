«Ливерпуль» мчит к чемпионству, Гвардиола ругается с судьями

В Англии завершился ключевой матч первого круга. «Ливерпуль» пока что выиграл только битву, но и приблизил победу в войне. Rusfootball.info — о триумфе «красных».

Изначально было понятно, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграют чемпионский титул в Англии в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне они устроили собственный междусобойчик, напомнив чемпионат Испании с его «классико» и вечным противостоянием «Барселоны» и «Реала».В межсезонье «Ливерпуль» и «Сити» лишь подтвердили собственную амбициозность. Да, на этот раз обошлось без каких-то убойных трансферов (если не считать переход в «Сити» Родриго), но зато клубы сохранили составы. А с их впечатляющими ростерами большего просто не нужно.С первых туров гегемоны показали себя. И к 12-му игровому дню «Ливерпуль» записал в свой актив 11 побед. Идеальный ход «красных» притормозил лишь ненавистный фанатам мерсисайдцев «Манчестер Юнайтед». У «Сити» при всей впечатляющей игре и победами типа 8:0 над «Уотфордом» было больше проблем. «Горожане» буксовали, позволив «Ливерпулю» оторваться на шесть очков. Впрочем, в чемпионской гонке могла произойти перезагрузка. Победи «Сити», отрыв бы сократился до расстояния вытянутой руки, то есть, до трёх очков.Сложно сказать, на что именно рассчитывал Хосеп Гвардиола, но все планы «горожан» рухнули уже в начале встречи. Нет, у «Сити» не было проблем с организацией игры, скорее, наоборот. Стартовый отрезок «Манчестер Сити» провёл с преимуществом, только вот каждая вылазка «Ливерпуля» в контратаку заканчивалась голом, а «Сити» не везло. Уже к 13-й минуте «Ливерпуль» на радость «Энфилда» вёл с преимуществом в два мяча. При этом в первые 15 минут «Сити» нанёс три удара по воротам против двух в исполнении соперника.При этом нельзя было сказать, что лидерство «Ливерпуля» не было заслуженным. «Манчестер Сити», испытывающий серьёзные кадровые проблемы, вышел на матч с экспериментальным составом в обороне. Так, роль центрдефа пришлось исполнить Фернандиньо, составившему пару Джону Стоунзу. А на фланге обороны появился Анхелино, который заменил травмированного Александра Зинченко. Ещё и Эдерсон, получивший травму в матче Лиги чемпионов с «Аталантой», не мог помочь своей команде. Получается, что ключевые позиции в обороне у «горожан» заняли не те люди, которые должны были.Наверное, учитывая объективные проблемы, «Сити» стоило начать матч более осторожно. Но гости с первых минут попытались захватить инициативу, за что и поплатились. На 6-й минуте в результате контратаки Фабиньо пробил почти от линии штрафной, а на 13-й минуте гости не уследили за контратакой с переводом мяча с фланга на фланг и выверенной передачей на Салаха, забивавшего головой.Пропустив два мяча уже в первые 15 минут, планы Гвардиолы на игру рухнули. Теперь уже «горожанам» надо было спасаться любой ценой. Только кто же сегодня может заставить «Ливерпуль» прижиматься к своим воротам?После столь неудачного первого тайма от «Манчестер Сити» стоило ждать настоящего штурма с первых минут второй половины встречи. Да, «горожане» разыграли несколько угловых, но остроты у ворот Алиссона фактически не было. А на 51-й минуте приговор в исполнение привёл Садио Мане. И в этом эпизоде в полной мере себя «проявила» экспериментальная оборона «Манчестер Сити». Браво не сыграл на выходе, а Анхелино упустил Мане, который без сопротивления пробил головой на дальней штанге.После такого ужаса запахло разгромом. Футболисты «Манчестер Сити» оказались в тяжёлой ситуации. Стоунс успел поругаться с Уолкером, Кевин де Брюйне недовольно размахивал руками, когда партнёры не понимали его манёвр. Время уходило, а игра «Сити» становилась всё хуже и хуже. Уже даже сам Гвардиола перестал прыгать на бровке, словно махнул на матч рукой.По такой игре «Сити» нужен был гол. Но мяч упорно не шёл в ворота, даже когда оказывался в ногах у Стерлинга и Агуэро. Например, аргентинец не попал по мячу у линии вратарской после великолепной передачи Де Брюйне.Но, всё же, концовка получилась огненной. На 81-й минуте Бернарду Силва в касание пробил от угла штрафной и бильярдным ударом отправил мяч в угол ворот Алиссона. Тут уже на ноги подскочил Клопп, который был недоволен тем, что арбитр якобы упустил фол в штрафной «Ливерпуля». Словно немец понимал, что после этого гола игра изменится.«Сити» мог сразу сократить отставание в счёте до минимума, но в следующей же атаке мяч после рикошета от Габи Жезуса прошёл рядом со штангой. А затем уже настала очередь бесноваться Гвардиолы. В концовке мяч попал в руку в штрафной «Ливерпуля» Александер-Арнольду, назначай пенальти и у «Сити» будет ещё минимум пять минут на спасение. Но судья так и не указал на точку и даже не стал слушать подсказку от ассистента VAR. «Сити» проиграл важнейшую битву, а Гвардиола после матча саркастически что-то выговаривал судьям.Может ли кто-то остановить «Ливерпуль» после такого? Жозе Моуриньо, бывший наставник «Челси» и «Ливерпуля» уверен, что нет. Теперь «красные» опережают «Сити» уже на 9 очков, а отрыв от «Лестера» и «Челси» составляет 8 баллов. Наверняка, победа в чемпионате Англии в нынешнем сезоне будет для «Ливерпуля» даже более приоритетной, чем успех в Лиге чемпионов. Конечно, возможно всякое, но совершенно точно мерсисайдцы получили солиднейшую фору. Теперь «Сити» остаётся ждать традиционный boxing day, ведь зимний марафон — важнейшая проверка запаса прочности. Если «Ливерпуль» выдержит и его, то у «Энфилда» можно будет начать подготовку к торжеству.