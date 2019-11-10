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«Ливерпуль» мчит к чемпионству, Гвардиола ругается с судьями

В Англии завершился ключевой матч первого круга. «Ливерпуль» пока что выиграл только битву, но и приблизил победу в войне. Rusfootball.info — о триумфе «красных».
Bleacher Report
Изначально было понятно, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» разыграют чемпионский титул в Англии в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне они устроили собственный междусобойчик, напомнив чемпионат Испании с его «классико» и вечным противостоянием «Барселоны» и «Реала».

В межсезонье «Ливерпуль» и «Сити» лишь подтвердили собственную амбициозность. Да, на этот раз обошлось без каких-то убойных трансферов (если не считать переход в «Сити» Родриго), но зато клубы сохранили составы. А с их впечатляющими ростерами большего просто не нужно.


Эмоции Гвардиолы


С первых туров гегемоны показали себя. И к 12-му игровому дню «Ливерпуль» записал в свой актив 11 побед. Идеальный ход «красных» притормозил лишь ненавистный фанатам мерсисайдцев «Манчестер Юнайтед». У «Сити» при всей впечатляющей игре и победами типа 8:0 над «Уотфордом» было больше проблем. «Горожане» буксовали, позволив «Ливерпулю» оторваться на шесть очков. Впрочем, в чемпионской гонке могла произойти перезагрузка. Победи «Сити», отрыв бы сократился до расстояния вытянутой руки, то есть, до трёх очков.

Расскажи Клоппу о своих планах

Сложно сказать, на что именно рассчитывал Хосеп Гвардиола, но все планы «горожан» рухнули уже в начале встречи. Нет, у «Сити» не было проблем с организацией игры, скорее, наоборот. Стартовый отрезок «Манчестер Сити» провёл с преимуществом, только вот каждая вылазка «Ливерпуля» в контратаку заканчивалась голом, а «Сити» не везло. Уже к 13-й минуте «Ливерпуль» на радость «Энфилда» вёл с преимуществом в два мяча. При этом в первые 15 минут «Сити» нанёс три удара по воротам против двух в исполнении соперника.


Эмоции матча


При этом нельзя было сказать, что лидерство «Ливерпуля» не было заслуженным. «Манчестер Сити», испытывающий серьёзные кадровые проблемы, вышел на матч с экспериментальным составом в обороне. Так, роль центрдефа пришлось исполнить Фернандиньо, составившему пару Джону Стоунзу. А на фланге обороны появился Анхелино, который заменил травмированного Александра Зинченко. Ещё и Эдерсон, получивший травму в матче Лиги чемпионов с «Аталантой», не мог помочь своей команде. Получается, что ключевые позиции в обороне у «горожан» заняли не те люди, которые должны были.

Наверное, учитывая объективные проблемы, «Сити» стоило начать матч более осторожно. Но гости с первых минут попытались захватить инициативу, за что и поплатились. На 6-й минуте в результате контратаки Фабиньо пробил почти от линии штрафной, а на 13-й минуте гости не уследили за контратакой с переводом мяча с фланга на фланг и выверенной передачей на Салаха, забивавшего головой.

«Ливерпуль» мчит к чемпионству, Гвардиола ругается с судьями

Пеп - чужой на празднике жизни


Пропустив два мяча уже в первые 15 минут, планы Гвардиолы на игру рухнули. Теперь уже «горожанам» надо было спасаться любой ценой. Только кто же сегодня может заставить «Ливерпуль» прижиматься к своим воротам?

Игроки «Сити» были собой лишь 20 минут

После столь неудачного первого тайма от «Манчестер Сити» стоило ждать настоящего штурма с первых минут второй половины встречи. Да, «горожане» разыграли несколько угловых, но остроты у ворот Алиссона фактически не было. А на 51-й минуте приговор в исполнение привёл Садио Мане. И в этом эпизоде в полной мере себя «проявила» экспериментальная оборона «Манчестер Сити». Браво не сыграл на выходе, а Анхелино упустил Мане, который без сопротивления пробил головой на дальней штанге.



После такого ужаса запахло разгромом. Футболисты «Манчестер Сити» оказались в тяжёлой ситуации. Стоунс успел поругаться с Уолкером, Кевин де Брюйне недовольно размахивал руками, когда партнёры не понимали его манёвр. Время уходило, а игра «Сити» становилась всё хуже и хуже. Уже даже сам Гвардиола перестал прыгать на бровке, словно махнул на матч рукой.

По такой игре «Сити» нужен был гол. Но мяч упорно не шёл в ворота, даже когда оказывался в ногах у Стерлинга и Агуэро. Например, аргентинец не попал по мячу у линии вратарской после великолепной передачи Де Брюйне.

Но, всё же, концовка получилась огненной. На 81-й минуте Бернарду Силва в касание пробил от угла штрафной и бильярдным ударом отправил мяч в угол ворот Алиссона. Тут уже на ноги подскочил Клопп, который был недоволен тем, что арбитр якобы упустил фол в штрафной «Ливерпуля». Словно немец понимал, что после этого гола игра изменится.

«Сити» мог сразу сократить отставание в счёте до минимума, но в следующей же атаке мяч после рикошета от Габи Жезуса прошёл рядом со штангой. А затем уже настала очередь бесноваться Гвардиолы. В концовке мяч попал в руку в штрафной «Ливерпуля» Александер-Арнольду, назначай пенальти и у «Сити» будет ещё минимум пять минут на спасение. Но судья так и не указал на точку и даже не стал слушать подсказку от ассистента VAR. «Сити» проиграл важнейшую битву, а Гвардиола после матча саркастически что-то выговаривал судьям.



Простая математика

Может ли кто-то остановить «Ливерпуль» после такого? Жозе Моуриньо, бывший наставник «Челси» и «Ливерпуля» уверен, что нет. Теперь «красные» опережают «Сити» уже на 9 очков, а отрыв от «Лестера» и «Челси» составляет 8 баллов. Наверняка, победа в чемпионате Англии в нынешнем сезоне будет для «Ливерпуля» даже более приоритетной, чем успех в Лиге чемпионов. Конечно, возможно всякое, но совершенно точно мерсисайдцы получили солиднейшую фору. Теперь «Сити» остаётся ждать традиционный boxing day, ведь зимний марафон — важнейшая проверка запаса прочности. Если «Ливерпуль» выдержит и его, то у «Энфилда» можно будет начать подготовку к торжеству.


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Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
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