"Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других", - цитирует Андрея Мостового "Матч ТВ".
Мостовой остается без работы в футболе с 2005 года после завершения карьеры футболиста. Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев призвал московский "Спартак" обратится к услугам своего экс-игрока и поставить Александра главным тренером.
Андрей Мостовой призвал Александра Мостового быть попроще
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о бывшем футболисте сборной России Александре Мостовом.
Фото: ФК "Зенит"