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Андрей Мостовой призвал Александра Мостового быть попроще

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о бывшем футболисте сборной России Александре Мостовом.
Фото: ФК "Зенит"
"Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других", - цитирует Андрея Мостового "Матч ТВ".

Мостовой остается без работы в футболе с 2005 года после завершения карьеры футболиста. Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев призвал московский "Спартак" обратится к услугам своего экс-игрока и поставить Александра главным тренером.

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