Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.Напомним, что футболиста дисквалифицировали после конфликта в расположении сборной с игроком "Ливерпуля" Джо Гомесом. Инцидент связан с игрой 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), завершившейся со счетом 3:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа."Мне бы хотелось, в первую очередь, сказать о том, насколько важен для меня этот матч. Все знают об этом и также о том, что такое поведение для меня не характерно. Мы уже все обсудили с Джо, будем двигаться дальше. Безусловно, футбол это такой вид спорта, в котором эмоции зашкаливают. Во мне достаточно мужества, чтобы признать, что они захлестнули и меня.И я, и Гомес отлично понимаем, что это было дело пяти секунд. Мы хорошо ладим. Все уже позади, так что пора сфокусироваться на предстоящем матче", — поделился Стерлинг в Instagram.