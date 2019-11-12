Капитан "Ньюкасла" пропустит до трех месяцев из-за травмы колена

Центральный защитник "Ньюкасла" Джамал Ласселлс получил травму в матче 12-го тура АПЛ с "Борнмутом" (2:1) и покинул поле на 20-й минуте.Как сообщает The Sun, "сороки" лишились своего капитана на срок до трех месяцев. Обследование после матча выявило у Ласселлса повреждение крестообразной связки колена.Ласселс был игроком стартового состава в каждом из матчей команды в этом сезоне и забил один гол.