"Манчестер Сити" подал жалобу на арбитра после матча с "Ливерпулем"

"Манчестер Сити" отправил официальную жалобу на арбитра Майкла Оливера по итогам матча 12-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:3). Об этом сообщает Daily Mail.Напомним, счет в матче открыл полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо, однако голу бразильца предшествовала игра рукой Трента Александер-Арнольда в своей штрафной. Судьи проигнорировали этот эпизод. Были и другие спорные решения, которые привели Хосепа Гвардиолу в негодование.После встречи тренер "Манчестер Сити" подошел к судьям, пожал им руки и саркастически поблагодарил за работу на матче.