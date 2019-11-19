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Павлюченко: Почетинно можно только аплодировать за его работу в "Тоттенхэме"

Бывший форвард лондонского "Тоттенхэма" Роман Павлюченко прокомментировал увольнение клубом тренера Маурисио Почеттино. Сегодня, 20 ноября, позицию наставника клуба АПЛ занял Жозе Моуринью.

"Конечно, для меня это неожиданная новость. Почеттино добился больших результатов с "Тоттенхэмом". Команда по-настоящему обрела статус европейского топ-клуба. "Тоттенхэм" был в шаге от победы в Лиге чемпионов и был всегда среди претендентов на чемпионство в АПЛ. Очень жаль, что Маурисио покинул команду. Я верю, что Леви найдет достойную замену такому тренеру. Почеттино же можно только аплодировать за его работу в "Тоттенхэме". Очень классный специалист, он навсегда останется в сердцах лондонских болельщиков", — сказал Павлюченко в беседе с Sport24.


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Теги: Павлюченко Почетинно Тоттенхэм АПЛ
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