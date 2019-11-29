Фредрик Юнгберг, помощник бывшего главного тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери, назначен временным наставником команды, сообщает пресс-служба клуба.
Ожидается, что швед, в бытность футболистом выступавший за "канониров" с 1998 по 2007 год, будет руководить командой, пока руководство не найдёт нового наставника.
В последнем матче под руководством Эмери "Арсенал" потерпел поражение от "Айнтрахта" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2.
Испанский специалист возглавил "Арсенал" перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли "Челси".
"Чемпионат"
Юнберг назначен временным главным тренером "Арсенала"
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