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"Ливерпуль" представил план увеличения вместимости "Энфилда" до 61 тысяч зрителей

"Ливерпуль" опубликовал детали проекта по увеличению вместимости домашнего стадиона клуба "Энфилд".

Красные собираются добавить около 7 тысяч мест на трибуну, которая сейчас вмещает чуть больше 9 тысяч болельщиков, включая фанатов гостей.

В настоящее время вместимость стадиона "Энфилд" составляет 54 тысячи зрителей. Согласно плану, после реконструкции на трибунах смогут разместиться до 61 тысячи болельщиков.

В ближайшее время клуб будет проводить общественные консультаций по поводу увеличения вместимости "Энфилда".

Sport24


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Теги: Ливерпуль АПЛ Энфилд
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