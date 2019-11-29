"Ливерпуль" опубликовал детали проекта по увеличению вместимости домашнего стадиона клуба "Энфилд".
Красные собираются добавить около 7 тысяч мест на трибуну, которая сейчас вмещает чуть больше 9 тысяч болельщиков, включая фанатов гостей.
В настоящее время вместимость стадиона "Энфилд" составляет 54 тысячи зрителей. Согласно плану, после реконструкции на трибунах смогут разместиться до 61 тысячи болельщиков.
В ближайшее время клуб будет проводить общественные консультаций по поводу увеличения вместимости "Энфилда".
Sport24
"Ливерпуль" представил план увеличения вместимости "Энфилда" до 61 тысяч зрителей
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