"Ливерпуль" представил план увеличения вместимости "Энфилда" до 61 тысяч зрителей

"Ливерпуль" опубликовал детали проекта по увеличению вместимости домашнего стадиона клуба "Энфилд".Красные собираются добавить около 7 тысяч мест на трибуну, которая сейчас вмещает чуть больше 9 тысяч болельщиков, включая фанатов гостей.В настоящее время вместимость стадиона "Энфилд" составляет 54 тысячи зрителей. Согласно плану, после реконструкции на трибунах смогут разместиться до 61 тысячи болельщиков.В ближайшее время клуб будет проводить общественные консультаций по поводу увеличения вместимости "Энфилда".