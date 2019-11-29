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Павлюченко: Леви сказал мне: "Если бы ты был мой сын, я бы тебе дал по заднице"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал, как президент клуба Дэниэл Леви приезжал лично к нему домой и уговаривал остаться в команде.

"Я хотел уйти из "Тоттенхэма", потому что хотел играть, и мы с агентом вели разговоры о моей продаже. Я настроился уезжать, был интерес "Локомотива". Гарри Реднаппу было уже всё равно, останусь ли я в команде. И однажды мне звонит агент и говорит, что Леви хочет приехать ко мне домой и пообщаться.

Назначили время, стук в дверь. Сели с женой и агентом. Я ему всё высказал, что хочу уехать, ведь я не играю и меня это не устраивает. Он меня долго и внимательно слушал и сказал: "Ром, знаешь, что? Я никогда ни к кому лично не приезжал домой, и я хочу, чтобы ты таких вещей не говорил. Если бы ты был мой сын, я бы тебе сейчас как дал по заднице. Я не понимаю, как можно президенту "Тоттенхэма" говорить, что я хочу уехать из Англии в Россию играть в футбол, я этого не понимаю".

Но, уехав в Россию, спустя некоторое время я пожалел, что не вернулся снова в Европу", — сказал Павлюченко на YouTube-канале Тимура Журавеля.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Павлюченко Тоттенхэм АПЛ
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