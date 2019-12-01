Моуринью: не скажу, что фанаты "Тоттенхэма" меня любят, но они принимают меня как профессионала

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что болельщики лондонцев относятся к нему с уважением благодаря его профессионализму, но при этом не испытывают такой любви, как к клубу."Фанаты любят клуб, я не говорю, что они любят меня. Однако они принимают меня как профессионала, который хочет отдать клубу все.У людей есть больше причин любить меня, если им нравится моя работа. Но болельщики стоят за командой и видят нашу упорную работу над тем, чтобы занять в таблице то место, которое более соответствует этому талантливому составу", - цитирует Моуринью ВВС.