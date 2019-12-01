Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что болельщики лондонцев относятся к нему с уважением благодаря его профессионализму, но при этом не испытывают такой любви, как к клубу.
"Фанаты любят клуб, я не говорю, что они любят меня. Однако они принимают меня как профессионала, который хочет отдать клубу все.
У людей есть больше причин любить меня, если им нравится моя работа. Но болельщики стоят за командой и видят нашу упорную работу над тем, чтобы занять в таблице то место, которое более соответствует этому талантливому составу", - цитирует Моуринью ВВС.
Sport24.ru
Моуринью: не скажу, что фанаты "Тоттенхэма" меня любят, но они принимают меня как профессионала
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