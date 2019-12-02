Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отрицает слухи, связывающие его с должностью главного тренера "Арсенала", которая стала вакантной после увольнения Унаи Эмери. В прессу просочилась информация о том, что в контракте Роджерса с "Лестером" есть пункт об отступных в размере 14 млн фунтов.
"Пункт об отступных, вероятно, есть в большинстве контрактов тренеров. Это все из разряда гипотетического.
Я остаюсь в "Лестере". Я не заинтересован в работе в "Арсенале". Мой посыл ясен. Вероятно, меня еще спросят об этом, пока "Арсенал" кого-нибудь не назначит, но тут все просто. Я очень счастлив в "Лестере". Девять месяцев назад я сделал выбор, и я пришел сюда с определенной целью. Я хотел помочь этому клубу продвинуться вперед, возглавив группу игроков, как я считаю, с большим потенциалом. Зачем мне отсюда уходить? Люди могут подумать: "Потому что это "Арсенал", большой клуб и все в таком стиле". Но для меня дело в счастье, и тут я счастлив. Мой контракт рассчитан до 2022 года, и мне в клубе не говорили, что хотят освободить меня от этого контракта", — цитирует Роджерса The Mirror.
Sprot24.ru
Роджерс: я остаюсь в "Лестере". Работа в "Арсенале" мне не интересна
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