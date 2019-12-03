Моуринью: я не злодей, не враг "МЮ", но тренер, который постарается их обыграть

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, какого приема ожидает на "Олд Траффорд" во время матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед"."Я не злодей, не враг, но я тренер, который постарается одержать победу над "Манчестер Юнайтед". Думаю, таким меня и видят.Что касается Сульшера, это парень, от которого болельщики ждут победы. Естественно, они будут поддерживать его, а не меня. Хорошая реакция — это одно, а поддержка — совсем другое. Это природа этого клуба с невероятной историей и страстными фанатами. Они любят свой клуб, а значит любят Сульшера", — цитирует Моуринью Sky Sports.