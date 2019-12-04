Сульшер: это была лучшая игра Рэшфорда при мне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвел итоги 15-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:1), а также оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда, оформившего дубль."Всегда радостно побеждать. Парни постоянно учатся и совершенствуются, но сегодня вечером мы были превосходны впервые за долгое, долгое время.Рэшфорд? Это была его лучшая игра при мне. Он сыграл зрело и мощно против достойных игроков АПЛ. Его удар с пенальти был спокойным и сдержанным, а что касается его первого гола, мы знали, что он забьет его, и у него было три или четыре момента.Три очка имеют для нас огромное значение. В этом сезоне у нас было слишком много ничьих, и мы слишком сильно отдалились от ведущих позиций. Это отличный урок последних двух игр, и мы вернулись в отличном стиле", — цитирует Сульшера ВВС.