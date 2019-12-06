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"Уотфорд" назначил нового главного тренера

"Уотфорд" объявил о назначении Найджела Пирсона на пост главного тренера команды. С 56-летним специалистом заключен контракт до конца нынешнего сезона.

Напомним, в воскресенье английский клуб уволил Кике Санчеса Флореса в связи с неудовлетворительными результатами. В 15 турах АПЛ "Уотфорд" набрал только 8 очков и замыкает турнирную таблицу.

Пирсон ранее тренировал "Саутгемптон", "Лестер", "Халл Сити" и "Дерби Каунти". Последним его клубом был бельгийский "Ауд-Хеверле Левен".

Sport24


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Теги: Уотфорд АПЛ
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