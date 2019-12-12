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Сане не стал продлевать контракт с "Манчестер Сити"

Немецкий футболист «Манчестер Сити» Лерой Сане отклонил предложение чемпиона Англии о продлении контракта, сообщает Чемпионат со ссылкой на Bild.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Сити» действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден сбрасывать цену на футболиста. Этим может воспользоваться мюнхенская «Бавария», пытавшаяся договориться о трансфере Зане на протяжении всего лета 2019 года — ранее манкунианский гранд требовал за игрока не менее €100 млн.

Переговоры о трансфере Лероя прекратились по причине разрыва крестообразных связок, который футболист получил во время подготовки к сезону. В настоящее время немец продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.


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Теги: Сане Манчестер Сити Бавария
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