"Рома" поборется с "Миланом" за Мойзе Кина

"Рома" заинтересована в услугах нападающего "Эвертона" Мойзе Кина. Как сообщает Daily Star, римляне хотят арендовать 19-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.Летом 2019 года Кин был приобретен мерсисайдским клубом у "Ювентуса" за 27,5 млн евро. Старт карьеры на "Гудисон Парк" у итальянца не заладился: он провел за "ирисок" 11 матчей во всех турнирах, но не забил ни разу, отметившись лишь 1 результативной передачей. В последнем матче английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1) Кин вышел на замену на 70-й минуте, но спустя 18 минут был заменен сам.Агент игрока Мино Райола ищет для своего клиента вариант с арендой. Ранее сообщалось, что в услугах Кина заинтересован "Милан".