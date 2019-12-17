Ибрагимович перейдет в "Эвертон" в случае назначения Анчелотти

Шведский форвард Златан Ибрагимович может подписать контракт с "Эвертоном", если новым главным тренером клуба АПЛ станет Карло Анчелотти. Об этом сообщает журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери.По его данным, Анчелотти находится в шаге от подписания контракта с мерсисайдцами. Сделка может быть оформлена уже в среду. Первым новичком команды в таком случае должен стать именно Ибрагимович.Ранее появилась информация, что "Эвертон" предложил Златану контракт с зарплатой 4 млн фунтов в год. Позже сообщалось, что швед рассматривает предложение от английского клуба, о чем уведомил "Милан". Как утверждает Палмери, 38-летний футболист не смог договориться об условиях контракта с россонери — он хотел зарплату на 40% больше, чем ему предложили.Последним клубом шведского форварда был "Лос-Анджелес Гэлакси", где Ибрагимович играл с марта 2018 года. Его контракт с клубом истечет истечет 31 декабря. Всего за "Гэлакси" Ибрагимович провел 58 матчей и забил 53 гола.