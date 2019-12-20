Дебют Артеты, последний шанс для Жардима в «Монако» и Суперкубок Италии. На этих выходных очень крутой футбол

АПЛ: «Эвертон» - «Арсенал». Суббота, 15:30 – Okko TV
Клубный ЧМ: «Ливерпуль» - «Фламенго». Суббота, 20:30 – «Матч ТВ»
На прошлых футбольных выходных мы представляли нового рулевого «Наполи» Гаттузо, теперь предстоит проследить за дебютом главного наставника «Арсенала» Микеля Артеты. Лондонский клуб уволил Эмери 29 ноября – руководству «ганнерз» понадобилось чуть больше трёх недель, чтобы определиться с выбором сменщика. Зато теперь спортивный директор «Арсенала» говорит о том, что руководство нашло идеальный вариант.
«Эвертон» проваливает текущий чемпионат не лучше «Арсенала». «Ириски» в предбаннике ада, идут вплотную к зоне вылета и не могут гарантировать даже собственную безопасность по итогам сезона, а Марку Силва был уволен всего на несколько дней позже Эмери.
Теперь второй клуб Ливерпуля ждёт, когда официально объявят Анчелотти, освободившего место Гаттузо в «Наполи». Изначально сообщалось, что «Эвертон» успеет до выходных, но с «Арсеналом» Артеты по-прежнему придётся справляться и.о.
А вот главному претенденту на первое место думать о чемпионате в этот уик-энд нет смысла. Встреча «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» была перенесена из-за клубного чемпионата мира. В субботу «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго» проведут финал. На первый взгляд казалось, что турнир особого значения не имеет, но красные бодро зарубились с «Монтерреем» и дали понять, что им интересен этот трофей. Несмотря на ворчание Клоппа на тему календаря, он всё-таки завёлся и сделал 1/2 финала ещё круче, чем она могла быть.
Сегодня космический «Ливерпуль» может взять уже второй трофей в этом сезоне, ведь до этого был Суперкубок Европы.
Лига 1: «Монако» - «Лилль». Суббота, 22:45 - «Матч ТВ»
Ла Лига: «Вальядолид» - «Валенсия». Суббота, 23:00 - «Матч! Футбол 1»
В случае с российскими игроками, выступающими в европейских чемпионатах, на этот раз всё особенно важно. «Монако» Жардима хоть и вырвался из подвала, но всё ещё недостаточно стабилен. В будни «монегаски» крупно уступили «Лиллю» в рамках 1/8 Кубка французской лиги – а теперь будут играть против того же соперника в чемпионате.
Всё не было бы так страшно и вообще особенно важно, если бы не реакция руководства «Монако» на вылет из второсортного внутреннего Кубка. Сообщается, Жардима могут снять в случае второго подряд поражения от «Лилля». Для Головина, которого нынешний коуч предпочитает Сеску Фабрегасу при не совсем очевидных итогах конкуренции между полузащитниками, это было бы совсем ни к месту. Да и зачем бедовому «Монако» лишние потрясения?
Впрочем, в прошлом сезоне Жардима тоже пытались убрать. После нескольких месяцев под руководством Анри пришлось экстренно возвращать специалиста.
А Денис Черышев тем временем оказался в списке вызванных игроков на матч против «Вальядолида». Российский игрок не попадал в заявку с 5 ноября - причиной этому была травма. Так что на этот раз, вполне вероятно, будет возможность посмотреть и на второго российского легионера.
АПЛ: «Манчестер Сити» - «Лестер Сити». Суббота, 20:30 – Okko TV
«Сити» отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» уже на 14 (!) очков, поэтому никаких больше потерь команда Гвардиолы себе позволить не может. «Горожане» даже уступили второе место – как-то буднично между двумя мастодонтами английского футбола последних сезонов вклинился скромный коллектив Брендана Роджерса.
Гвардиола потерял ассистента Артету, который был ему очень важен, зато к игре 18-го тура в строй вернулся Агуэро. Помощника страйкер, конечно, не заменит, но вот компенсировать потерю голом или двумя способен.
Даже победа не вернёт «Сити» вторую строчку сразу, потому что разрыв уже четыре балла, но срочно сокращать эту дистанцию Манчестеру необходимо. Тем более сейчас даже нет необходимости распределять силы – Лига чемпионов притормозила до весны, а значит можно думать только об чемпионате.
Серия А: «Аталанта» - «Милан». Воскресенье, 14:30 - «Матч! Футбол 2»
В первой половине дня воскресенья не так много матчей, которые должны зайти более-менее среднему зрителю, так что своё внимание можно остановить на итальянском противостоянии середняков, одним из которых является «Милан». «Аталанта» впервые в истории попала в Лигу чемпионов и с первого раза просочилась в плей-офф, а вот у россонери дела совсем не важно – команда идёт десятой в Серии А.
Так что надежда на Пионтека, который особенно любит забивать «Аталанте» в чемпионате (уже три гола). На Холанда всё равно рассчитывать не приходится – вряд ли молодой форвард «РБ» догадается выбрать среди «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Боруссии Дортмунд» кризисный «Милан».
АПЛ: «Тоттенхэм» - «Челси». Воскресенье, 19:30 – Okko TV
Суперкубок Италии: «Ювентус» - «Лацио». Воскресенье, 19:45 – «Матч ТВ»
Лишних предисловий к дерби Лондона не требуется. Жозе Моуриньо, подхвативший стрессовый «Тоттенхэм» будет играть против своей главной английской команды, с которой не единожды брал АПЛ. Понятно, что в матче будет много фирменных жестов Особенного, но любопытно посмотреть и за тем, как справится Лэмпард. Легенде «Челси» предстоит встретиться с бывшим наставником теперь уже в качества коуча синих.
Матч имеет ключевое значение не только с точки зрения принципиальности отношений Лэмпарда и Моуриньо или их обоюдных пикировок в прессе, которые происходили ранее. «Шпоры» отстают от пятой строчки всего лишь на три очка, а на ней как раз и находится дерзкий и нестабильный «Челси».
В прошлом туре Жозе удалось победить бесстрашный «Вулверхэмптон», но впереди встреча с реальным грандом АПЛ. А предыдущую такую проверку Моуриньо провалил из-за дубля Рашфорда.
Если не интересно наблюдать за лучшей лигой мира (конечно, после ФНЛ), вечер поможет скоротать финал Суперкубка Италии, который проводится в конце декабря. Чемпион «Ювентус» принимает обладателя Кубка «Лацио», но в данном случае принцип «хозяева-гости» не имеет значения из-за своей номинальности.
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а «Ювентус», который, между прочим, проиграл римлянам в начале этого месяца 1:3, проведет решающую встречу в футболках с арабской вязью. Просто бизнес.
Una maglia speciale per la #Supercoppa Italiana!— JuventusFC (@juventusfc) December 20, 2019
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Получится ли у «Лацио» остановить чемпиона второй раз за месяц при том условии, что Роналду забивает пять матчей подряд и подпрыгивает выше перекладины?
Ла Лига: «Реал» - «Атлетик». Воскресенье, 23:00 – «Матч ТВ»
Если вас не устроило класико, в котором «Барселона» и «Реал» так и не сподобились на забитые голы, на этой неделе будет ещё одно – ведь «Атлетик», как и «сливочные» с «блауграной», ни разу не покидал высший дивизион испанского футбола.
«Реал» не сумел победить «Барселону» на «Камп Ноу», но гости действовали с позиции силы, были увереннее и сильнее, правда, не сказать, что моментов в итоге получилось больше, чем у соперника (даже наоборот). В таблице между заклятыми неприятелями сохранилось равенство (по 36 очков), но на первой строчке остаются каталонцы – из-за лучшей разницы забитых и пропущенных.
Следующие матчи претендентов на чемпионство будут не менее важны эль-класико, поскольку в очной встрече была зафиксирована ничья. Учитывая, что в туре «Барселона» играет против скромного «Алавеса» и скорее всего очки наберёт, «сливочным» надо быть ещё ответственнее.
Фото: Getty Images, Reuters, Eurosport, the Times