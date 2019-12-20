Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака по всей видимости покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает Bild, швейцарец близок к трансферу в "Герту", о чём он уже сообщил партнёрам по команде.
Напомним, Джака перебрался в "Арсенал" именно из чемпионата Германии, где в период с 2012 по 2016 год выступал за "Боруссию" из Мёнхенгладбаха.
Текущий сезон 27-летний полузащитник начинал в качестве капитана клуба, однако из-за конфликта с болельщиками был лишён не только почётного звания, но и места в основном составе команды.
Напомним, в конфликт с болельщиками "Арсенала" Джака вступил во время матча 10-го тура с "Кристал Пэлас" вступил. После замены Джаку освистали фанаты, в ответ капитан команды приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение.
"Чемпионат"
Джака сообщил партнёрам по "Арсеналу" о намерении перейти в "Герту"
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