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"Тоттенхэм" хочет купить защитника "Вест Хэма" Диопа на замену Алдервейрелду и Вертонгену

"Тоттенхэм Хотспур" хочет купить защитника "Вест Хэм Юнайтед" Иссу Диопа. "Шпоры" рассматривают 22-летнего француза в качестве долгосрочной замены Тоби Алдервейрелду и Яну Вертонгену, сообщает Sky Sports.

Руководство "Вест Хэма" не планирует продавать Диопа, контракт которого рассчитан до 30 июня 2023 года, поэтому может запросить большую сумму за своего игрока. По информации издания, речь идёт о ? 50 млн (около € 58,7 млн).

"Молотобойцы" приобрели Иссу у "Тулузы" летом 2018 года за € 25 млн. В нынешнем сезоне защитник помог лондонской команде в 16 матчах во всех турнирах.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Тоттенхэм Вест Хэм Диопа Алдервейрелд Вертонген АПЛ
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