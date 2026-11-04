"Барселона" потеряла Родри перед матчем с "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Родри пропустит встречу Ла Лиги с "Атлетико".

Фото: ФК "Барселона"

Об этом сообщила пресс-служба сине-гранатовых. Отмечается, что у игрока небольшая травма правого подколенного сухожилия. Точный срок восстановления будет зависеть от того, как будет проходить восстановление.



Родри выступает в составе испанской "Барселоны" с августа 2026 года. В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.



Футболист почувствовал дискомфорт после игры Лиги чемпионов с "Астон Виллой" 3 ноября (3:0).

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