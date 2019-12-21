В матче 18-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" одержал победу над "Норвичем" - 2:1.
Чемпионат Англии
18 тур
Гол: Кантвелл, 17 - Сес, 61, Хименес, 81
Норвич Сити: Крул, Байрэм, Хэнли, Циммерман, Ааронс, Маклин, Трибулл (Вранчич, 86), Тетти (Эрнандес, 87), Кантвелл (Србени, 86), Буэндия, Пукки
Вулверхэмптон: Патрисиу, Хонни, Доэрти, Коди, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Сес, Хименес (Кутроне, 90+4), Жота (Нету, 77), Траоре
Предупреждения: Хонни, 33, Байрэм, 53, Сес, 58, Моутинью, 73, Хэнли, 90+1
"Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Норвич"
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