"Тоттенхэм" начал расследование проявлений расизма после матча с "Челси"

"Тоттенхэм" опубликовал официальное заявление, сообщив о начале расследования проявлений расизма в матче 18-го тура АПЛ с "Челси" (0:2).На 62-й минуте форвард "шпор" Сон Хын Мин получил красную карточку после столкновения с Антонио Рюдигером, после чего фанаты "Тоттенхэма" принялись проявлять дискриминацию по отношению к темнокожему защитнику. Диктор на стадионе три раза призывал трибуны успокоиться. Был риск остановки матча, но встреча была доиграна до конца."Сейчас мы проводим тщательное расследование и будем поддерживать связь с "Челси" и его игроками. Расизм в любой форме абсолютно неприемлем, мы не потерпим его на нашем стадионе.Мы со всей серьезностью относимся к подобному и готовы принимать самые жесткие меры в отношении любого лица, кого уличат в подобном поведении, в том числе и запрет на посещение матчей", — говорится в заявлении "Тоттенхэма" на официальном сайте клуба.