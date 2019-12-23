Гвардиола: написал письмо в АПЛ, чтобы сказать им спасибо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил недовольство графиком английской Премьер-лиги.Клубу из Манчестера предстоит сыграть в Премьер-лиге два матча на этой неделе, между которыми будет менее 48 часов. "Манчестер Сити" отправится к "Вулверхэмптону" 27 декабря, а уже 29 декабря примет на своём поле "Шеффилд Юнайтед". Между этими матчами пройдёт всего 46 часов и 15 минут."Я написал письмо в Премьер-лигу, чтобы поблагодарить их. После матча с "Вулверхэмптоном" мы обязательно поместим игроков в холодильник, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к матчу с "Шеффилд Юнайтед", — приводит слова Гвардиолы BBC."Манчестер Сити" занимает третье место в чемпионате Англии с 38 очками в активе в 18 турах. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", набрав 49 очков и имея в запасе один матч.