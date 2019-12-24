» » "Тоттенхэм" потребует включить Иско в сделку по переходу Эриксена в "Реал"

"Тоттенхэм" потребует включить Иско в сделку по переходу Эриксена в "Реал"

Лондонский "Тоттенхэм" в случае ухода полузащитника Кристиана Эриксена в "Реал" этой зимой хочет получить достойную замену. Как сообщает Mirror, "шпоры" потребуют включить в сделку хавбека Иско, если "Реал" не захочет ждать до лета, когда у Эриксена истечет нынешний контракт.

"Реал" активно интересовался Кристианом минувшим летом, но сделка не состоялась. Также заполучить 27-летнего датчанина хотели "Барселона", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед". С 1 января Эриксен сможет заключить предварительное соглашение с любой другой командой.

Слухи о возможном уходе Иско из "Реала" то и дело появлялись в течение 2019 года. Сообщалось об интересе к игроку со стороны двух манчестерских клубов, а также "Ювентуса" и "ПСЖ". В октябре появилась информация, что "Реал" готов отпустить Иско в январе за 70 млн евро. Контракт 26-летнего испанца с "Королевским клубом" рассчитан до 2022 года, а сумма отступных составляет 700 млн евро.

В нынешнем сезоне Эриксен провел за "Тоттенхэм" 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Иско отыграл 13 матчей за "Реал" и не отметился результативными действиями.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тоттенхэм Реал Иско Эриксен АПЛ Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 17 49
...
5 Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм 18 26
8 Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл 18 25
...
20 Уотфорд 18 12
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 18 39
2 Реал Мадрид 18 37
3 Севилья 18 34
4 Атлетико  18 32
5 Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе 18 30
...
20 Эспаньол 18 10
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Тоттенхэм" потребует включить Иско в сделку по переходу Эриксена в "Реал"
"ПСЖ" интересуется Пакета и готов предложить "Милану" Дракслера
Алонсо стал главной трансферной целью "Интера" на январь
Асхабадзе: у Бесчастных есть кредит доверия, он готов к проблемам и трудностям
Перейра на русском языке поблагодарил фанатов "Краснодара" за звание лучшего игрока в истории клуба
Хавбек сборной Испании Ольмо готов уйти из загребского "Динамо". На него претендует "Атлетико"
Гаттузо хочет переманить в "Наполи" из "Милана" Родригеса
Орлов: понимаю, что Соболев находится в списке возможных новичков "Зенита" 9
Врач сборной России — об оскорблениях Дзюбы в Сан-Марино: это дикость, такого никогда не было 3
Де Йонг: де Лигт может перейти в "Барселону" через несколько лет
Виллиан: расизм — это позор для всех 2
"Наполи" вновь попытается приобрести хавбека "Сельты" Лоботку, которым интересовался "Зенит"
Магнуссон: первую часть сезона РПЛ оцениваю для ЦСКА позитивно 1
Кержаков: пусть мой рекорд по голам в сборной обновят. Дзюба этого достоин 3
Асхабадзе: если бы так все и продолжалось, "Факел" мог объявить о банкротстве
Лэмпард не хочет повторить ошибок Моуринью в работе с молодыми игроками
Тарханов: полагаю, что чемпионский вопрос в РПЛ можно считать закрытым 1
Испанское издание включило Яшина в символическую сборную всех времен
Федун включил четырёх игроков "Спартака" в топ-5 футболистов России в 2019 году 2
"Локомотив" поздравил со свадьбой Гжегожа Крыховяка
Если Холанд перейдет в "Манчестер Юнайтед", то увеличит зарплату в 10 раз
Комбаров говорит о Сталине и ораторе Рианчо, белорусский сериал ЦСКА продолжается. Главное за день 2
Мариу: Роналду может переехать в Россию, если здесь будет команда, ставящая цель выиграть ЛЧ 12
Кантона сравнил игру "Манчестер Юнайтед" с сексом в старости
Юнгберг и еще три специалиста вошли в тренерский штаб Артеты в "Арсенале"
Смоллинг намерен остаться в "Роме"
"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко зимой за 21 млн евро
Сульшер: Погба - лучший полузащитник мира 1
Безуглов: Смолов - человек с большим интеллектом, и после ЧМ-2018 ему, конечно, было тяжело 1
Дюков: почему не было повестки исполкома? Будем считать, что произошла техническая накладка
Все новости