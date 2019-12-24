Лондонский "Тоттенхэм" в случае ухода полузащитника Кристиана Эриксена в "Реал" этой зимой хочет получить достойную замену. Как сообщает Mirror, "шпоры" потребуют включить в сделку хавбека Иско, если "Реал" не захочет ждать до лета, когда у Эриксена истечет нынешний контракт.
"Реал" активно интересовался Кристианом минувшим летом, но сделка не состоялась. Также заполучить 27-летнего датчанина хотели "Барселона", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Юнайтед". С 1 января Эриксен сможет заключить предварительное соглашение с любой другой командой.
Слухи о возможном уходе Иско из "Реала" то и дело появлялись в течение 2019 года. Сообщалось об интересе к игроку со стороны двух манчестерских клубов, а также "Ювентуса" и "ПСЖ". В октябре появилась информация, что "Реал" готов отпустить Иско в январе за 70 млн евро. Контракт 26-летнего испанца с "Королевским клубом" рассчитан до 2022 года, а сумма отступных составляет 700 млн евро.
В нынешнем сезоне Эриксен провел за "Тоттенхэм" 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Иско отыграл 13 матчей за "Реал" и не отметился результативными действиями.
Sport24
"Тоттенхэм" потребует включить Иско в сделку по переходу Эриксена в "Реал"
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