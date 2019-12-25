Клопп пока не знает, как будет использовать Минамино в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал подписание клубом вингера "Зальцбурга" Такуми Минамино. 24-летний японский футболист присоединится к красным 1 января."Как введу Минамино в состав в ближайшее время? Никто не сомневается, что на длинной дистанции он нам поможет, это очевидно. С нетерпением жду совместной работы с ним, но между сейчас и первым днем Минамино на базе в Мелвуде нам предстоит провести еще три игры, поэтому у меня есть немного времени подумать о том, как я смогу его использовать.Все, что мы знаем о Такуми, многие его качества нам отлично подходят. В первую очередь, его футбольные умения, принятие решений в непростых ситуациях, скорость, желание отобрать мяч у соперника. Потом контрпрессинг, он к нему привык, ведь "Зальцбург" играет в схожей манере с нами", — цитирует Клоппа The Mirror.