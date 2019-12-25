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Клопп назвал Варди одним из трех лучших нападающих Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как постарается остановить нападающего "Лестера" Джейми Варди в матче 19-го тура АПЛ между командами, который состоится 26 декабря. Варди с 17 голами лидирует в бомбардирской гонке АПЛ.

"Постараемся остановить его. Варди — один из трех лучших нападающих Англии с тех пор, как я работаю здесь.

Против него всегда сложно обороняться. Просто постараемся, чтобы до него не доходили пасы. Но мы лишь попытаемся.

Брендан Роджерс проделал в "Лестере" великолепную работу. Команда топ-уровня, исключительный класс", — цитирует Клоппа The Daily Mail.

Sport24


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Теги: Клопп Варди Ливерпуль АПЛ
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