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Гвардиола назвал "чемпионский" гол Агуэро самым важным моментом в истории "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал на тему возможной замены нападающему Серхио Агуэро. Контракт 31-летнего аргентинца с "горожанами" истекает летом 2021 года.

"Его замена будет одной из самых сложных задач. Серхио просто незаменим. У нас есть еще один невероятный нападающий в лице Габриэля Жезуса, возможно, придет еще кто-то, когда Серхио уйдет, но он незаменим.

Самый важный момент в истории клуба — более важный, чем возможная победа в Лиге чемпионов — тот гол против "КПР" (в сезоне-2011/12 Агуэро в матче заключительного тура сезона с "КПР" забил гол в копенсированное время, который принес "Ман Сити" победу со счетом 3:2 и чемпионский титул). Он намного значительнее, чем четыре трофея в одном сезоне.

Рано или поздно это случится. Он сам решит, когда уйдет. Я уверен, что клуб найдет ему замену, но, конечно, это будет нелегко", — цитирует Гвардиолу Goal.

Агуэро перешел в "Ман Сити" в 2011 году из мадридского "Атлетико". В нынешнем сезоне аргентинец провел за "горожан" 17 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.

Sport24


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Теги: Гвардиола Агуэро Манчестер Сити АПЛ
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