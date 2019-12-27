Гвардиола назвал "чемпионский" гол Агуэро самым важным моментом в истории "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал на тему возможной замены нападающему Серхио Агуэро. Контракт 31-летнего аргентинца с "горожанами" истекает летом 2021 года."Его замена будет одной из самых сложных задач. Серхио просто незаменим. У нас есть еще один невероятный нападающий в лице Габриэля Жезуса, возможно, придет еще кто-то, когда Серхио уйдет, но он незаменим.Самый важный момент в истории клуба — более важный, чем возможная победа в Лиге чемпионов — тот гол против "КПР" (в сезоне-2011/12 Агуэро в матче заключительного тура сезона с "КПР" забил гол в копенсированное время, который принес "Ман Сити" победу со счетом 3:2 и чемпионский титул). Он намного значительнее, чем четыре трофея в одном сезоне.Рано или поздно это случится. Он сам решит, когда уйдет. Я уверен, что клуб найдет ему замену, но, конечно, это будет нелегко", — цитирует Гвардиолу Goal.Агуэро перешел в "Ман Сити" в 2011 году из мадридского "Атлетико". В нынешнем сезоне аргентинец провел за "горожан" 17 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.