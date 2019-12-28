28 декабря "Эвертон" на выезде со счетом 2:1 обыграл "Ньюкасл" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Эта победа стала 50-й для главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти в АПЛ. 60-летний итальянец добился юбилейной виктории в своем 78-м матче на посту главного тренера.
Благодаря этому Анчелотти показал пятый в истории АПЛ результат среди тренеров по числу матчей, понадобившихся для 50 побед. Быстрее данной отметки достигали лишь Жозе Моуринью (63), Хосеп Гвардиола (69), Антонио Конте (73) и Мануэль Пеллегрини (75).
Sport24.ru
Лишь 4 тренера в истории добирались до отметки 50 побед в АПЛ быстрее Анчелотти
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