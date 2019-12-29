Берлинская "Герта" продолжает вести переговоры с лондонским "Арсеналом" по переходу полузащитника Гранита Джаки.
Как сообщает журналист Sky Sport Italia Антонио Руссо в "Твиттере", немецкий клуб сделал "канонирам" предложение по 27-летнему футболисту в размере € 35 млн. "Арсенал" хочет выручить € 40 млн. Переговоры находятся на продвинутой стадии. "Герта" рассчитывает закрыть сделку к концу следующей недели.
Ранее агент Джаки заявил, что хавбек уже достиг договорённости с берлинцами и что клубам осталось лишь согласовать сумму трансфера.
Джака выступает за "Арсенал" с 2016 года, а ранее защищал цвета "Базеля" и "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. В нынешнем сезоне швейцарский игрок принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, отметившись 1 результативной передачей.
"Чемпионат"
"Герта" предложила за Джаку € 35 млн, "Арсенал" хочет € 40 млн
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