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"Герта" предложила за Джаку € 35 млн, "Арсенал" хочет € 40 млн

Берлинская "Герта" продолжает вести переговоры с лондонским "Арсеналом" по переходу полузащитника Гранита Джаки.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Антонио Руссо в "Твиттере", немецкий клуб сделал "канонирам" предложение по 27-летнему футболисту в размере € 35 млн. "Арсенал" хочет выручить € 40 млн. Переговоры находятся на продвинутой стадии. "Герта" рассчитывает закрыть сделку к концу следующей недели.

Ранее агент Джаки заявил, что хавбек уже достиг договорённости с берлинцами и что клубам осталось лишь согласовать сумму трансфера.

Джака выступает за "Арсенал" с 2016 года, а ранее защищал цвета "Базеля" и "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. В нынешнем сезоне швейцарский игрок принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, отметившись 1 результативной передачей.

"Чемпионат"


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Теги: Герта Джака Арсенал АПЛ Бундеслига
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