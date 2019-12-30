"Ливерпуль" разберется в инциденте между защитником "Вулверхэмптона" и болбоем

В воскресенье, 29 декабря, состоялся матч 20-го тура АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.После матча представители "Ливерпуля" заявили, что клуб рассмотрит инцидент между защитником "Вулверхэмптона" Джонни Кастро и болбоем. Сообщается, что игрок якобы коснулся болбоя, пытаясь забрать у него мяч.Если Испанец будет признан виновным в применении силы, то он может столкнуться с дальнейшими дисциплинарными мерами со стороны Футбольной ассоциации, если это будет упомянуто в отчете судьи."Клуб ознакомится с соответствующей информацией согласно установленным нормам, а пока мы воздержимся от дальнейших комментариев", — говорится в заявлении мерсисайдцев агентству Press Association.