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Клопп: у "Ливерпуля" была цель победить "Шеффилд", а не продлить беспроигрышную серию в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Англии с "Шеффилдом" (2:0). Немецкий специалист отметил, что главной целью для команды было победить, а не в том, чтобы продлить беспроигрышную серию в лиге, которая уже составляет 37 матчей.

"Очевидно, что это хорошая серия, но сегодня цель была не в том, чтобы продлить серию, а в том, чтобы выиграть матч.

Лучшее, что можно сделать, когда играешь против "Шеффилда" — это сделать так, чтобы игра не была впечатляющей. Мы контролировали игру. Мы играли за линиями их формации, между линиями, ломали эти линии, проводили контратаки. Все, что мы хотели.

Ребята играли просто здорово. Я по-настоящему счастлив и очень горжусь парнями. Мы не должны принимать такие вещи как должное. То, как мы контролировали "Шеффилд", было необычайно. Мы невероятно хорошо владели мячом: спокойно и в то же время оживленно. Голы — выдающиеся", — цитирует Клоппа ВВС.

Sport24


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Теги: Шеффилд Клопп Ливерпуль АПЛ
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