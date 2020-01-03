Клопп и Сульшер - претенденты на звание лучшего тренера декабря в АПЛ

АПЛ на своем официальном сайте выделила трех претендентов на звание лучшего тренера декабря.На награду претендуют Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") и Найджел Пирсон ("Уотфорд").В декабре "Ливерпуль" выиграл все пять матчей АПЛ, в которых принимал участие. "Манчестер Юнайтед" победил в пяти из семи встреч, а "Уотфорд" — в двух матчах из пяти, один из которых — против "МЮ" (2:0).