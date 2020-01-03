» » Клопп - о календаре АПЛ: попробуйте один раз подумать об игроках

Клопп - о календаре АПЛ: попробуйте один раз подумать об игроках

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз пожаловался на плотный календарь матчей в английской Премьер-лиге.

"Сколько матчей проходит в Boxing day? Если кто-то смотрит все из них, то это не слишком хорошо для его отношений! Попробуйте один раз подумать об игроках, поскольку без них всё это не работает. Мы должны убедиться, что клубам не всё равно. Настоящие люди из футбола не участвуют в обсуждениях этой проблемы.

Можно найти решение, при котором никто не пропустит футбол. Мы любим эту игру, но нам надо быть уверенными, что побеждать будет лучшая команда, а не та, которой больше повезло с травмами. Нужно всё обсудить. Звучит не так сложно. Так устроена жизнь. Давайте поговорим", — цитирует Клоппа журналист Пол Горст на своей странице в твиттере.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Европейские топ-клубы хотят изменить формат нового клубного ЧМ
"Вулверхэмптон" в январе вернет арендованного Вальехо "Реалу"
Чемберс: огромное спасибо за поддержку. Я вернусь сильнее, чем раньше
Смолов – с 17-летней внучкой Ельцина, ЦСКА – с Joma, «Юве» – без Миранчука. Главное за день
Моуринью - о травме Кейна: жду скорее плохих новостей, чем хороших
Клопп - о календаре АПЛ: попробуйте один раз подумать об игроках
"Интер" не хочет платить за Эриксена € 30 млн и предпочитает получить игрока бесплатно
Кейн выбыл на неопределённый срок из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра
Селюк - о переходе Бенито: большинству спортивных директоров в РПЛ я бы подарил очки с диоптриями 2
ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского "Динамо" 2
Клопп и Сульшер - претенденты на звание лучшего тренера декабря в АПЛ
"Брешиа" согласовала трансфер полузащитника сборной Финляндии
Голкипер "Астон Виллы" Хитон и нападающий Уэсли выбыли до конца сезона
Экс-игрок "Тамбова" Муйва продолжит карьеру в киевском "Динамо"
Ибрагимович: не могу играть, как 10 лет назад
Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду 1
"Челси" может сфокусироваться на покупке Чалова после отказа "Лиона" продавать Дембеле 3
Ибрагимович: в 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28 1
Варан: Роналду все свои достижения сделал обыденными. Это невероятно
"Ливерпуль" получил право играть в Кубке Англии с нашивкой за победу в клубном ЧМ
Жалобу Видаля на "Барселону" о невыплаченных бонусах отклонили
Стали известны номинанты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ
Зидан: если "Реал" не выиграет ни одного трофея в 2020-м, это не будет провалом
Жена Семака откровенно рассказала о причинах расставания с тренером 4
Тошич: Вагнер Лав - в тройке лучших футболистов, с которыми я играл 1
"Сочи" пообещал сделать главный подарок президенту клуба
Радимов призвал спортсменов ехать на Олимпиаду: забейте вы на WADA. Вы - русские, вы все наши 8
Бывший игрок "Манчестер Сити" Родуэлл перешёл в "Шеффилд Юнайтед"
Футболисты "Астон Виллы" Уэсли и Хитон выбыли до конца сезона
Зидан: Азар не сыграет в испанском Суперкубке
Все новости