Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о ситуации с продлением контракта с полузащитником Фернандиньо, сообщает Sports.ru со ссылкой на Goal.
"Это проблема Чики [Бегиристейна, гендиректора "Ман Сити"], это не моя проблема.
Конечно, я хочу, чтобы Фернандиньо остался. Абсолютно уверен, что он останется, я очень рад, что мы работаем вместе на протяжении трех с половиной лет.
Ему не нужно убеждать меня, чтобы остаться. Он убедил меня в самый первый день, три с половиной года назад, когда мы начали работать вместе. Фернандиньо не нужно делать ничего особенного, чтобы убедить меня. Это всего лишь вопрос его возраста, его желания и того, как он завершит сезон. Много деталей.
Он точно знает, какое мнение сложилось о нем в клубе на протяжении многих лет. Он является одним из величайших игроков этого клуба за всю его историю", – сказал Гвардиола.
Ранее хавбек "Ман Сити" Рияд Марез заявил, что Фернандиньо и Давид Сильва покинут клуб в конце сезона.
Фернандиньо провел за "Ман Сити" 17 матчей в АПЛ этого сезона. Действие контракта бразильца завершается летом 2020 года.
Гвардиола: Фернандиньо – один из величайших игроков "Ман Сити" за всю историю
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